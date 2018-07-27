Орбан: если бы правил, как Меркель, меня бы выкинули с работы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал немецкого канцлера Ангелу Меркель, заявив: если бы он последовал ее позиции в отношении мигрантов, то уже не возглавлял бы венгерское правительство.

Об этом пишет Европейская правда.

«Если бы я вел такую миграционную политику, как ваш (немецкий. — Ред.) канцлер, люди в тот же день выкинули бы меня из офиса», — сказал Орбан немецкой газете Bild.

Орбан был жестким по отношению к Меркель с момента ее решения в сентябре 2015 года открыть границы Германии для мигрантов, многие из которых оказались в Венгрии.

Орбан продолжил настаивать, что европейская политика в отношении беженцев потерпела крах.

«Иммиграционная политика не является общей задачей ЕС, это национальный вопрос каждого отдельного государства-члена. С 2015 года предпринимались попытки сделать это общей задачей — и это не удалось», — сказал Орбан изданию.

Орбан добавил, что внешние границы Европейского Союза должны быть закрыты от мигрантов. «Никто не может быть пропущен… Каждый спасенный должен вернуться в Африку», — сказал венгерский премьер.


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