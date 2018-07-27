Генсек ОБСЕ посетил КПВВ "Майорское"

Все КПВВ работают в штатном режиме.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в рамках рабочего визита в район операции Объединенных сил в пятницу, 27 июля, посетил КПВВ "Майорское".

Об этом информирует пресс-центр ООС.

На КПВВ Гремингер осмотрел мониторинговую камеру ОБСЕ и ознакомился с порядком проведения контрольных операций в отношении лиц, пересекающих линию соприкосновения. Также он пообщался с гражданами.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"В КПВВ делегацию во главе с Томасом Гремингером встречал и сопровождал начальник Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы генерал-майор Владимир Бондарь, который отметил, что все контрольные пункты въезда-выезда на территориях Донецкой и Луганской областей работают в штатном режиме", - отмечают в штабе.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Также поднимался вопрос целесообразности функционирования КПВВ "Золотое", которое бы значительно разгрузило уже действующие контрольные пункты на линии соприкосновения.

Фото: facebook.com/pressjfo.news
Напомним, в июле 2017 года Совет министров ОБСЕ избрал швейцарского дипломата Гремингера генеральным секретарем.

В сентябре прошлого года Гремингер посетил Киев, где обсудил с президентом Петром Порошенко вопрос размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Также президент Украины призвал генсека ОБСЕ задействовать все возможные механизмы организации, чтобы освободить украинских политзаключенных в РоSSии и Крыму, а также заложников, удерживаемых роSSийскими оккупационными войсками на Донбассе.


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