ГПУ вызвала на допрос бизнесмена Фукса, замешанного в деле о деньгах Януковича

Чего именно касается уголовное производство, в повестке не указано.

Генеральная прокуратура намерена допросить роSSийско-украинского бизнесмена Павла Фукса. Повестка обнародована на сайте ведомства.

"Гр-н Фукс Павел Яковлевич... Вам необходимо явиться 22 августа 2018 года в 15 часов 00 минут для участия в допросе в уголовном производстве № 42017000000001533 в качестве свидетеля", - говорится в повестке.

При этом правоохранители не уточняют, чего именно касается производство.

Согласно информации из реестра судебных решений, производство было открыто в мае 2017 года "по фактам содействие неустановленными лицами деятельности преступной организации".

Напомним, в январе вышло расследование Al Jazeera, которое утверждает, что олигархи Александр Онищенко, Павел Фукс и Сергей Курченко пытаются торговать частью активов экс-президента Украины Виктора Януковича.

По информации расследования, Онищенко и Фукс выплатили 30 млн долларов, за активы, в которые вошли наличные средства в облигациях и частный самолет. Стоит отметить, что активы этой компании, в которые вошли облигации и наличные средства на сумму 160 млн долларов, были заморожены судом Украины.