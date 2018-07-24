Волкер и Сурков не планируют встречаться в ближайшее время

К встречам может быть привлечен Джон Болтон.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков не планируют встречаться в ближайшее время.

Об этом рассказал Волкер в интервью телеканалу "112 Украина" во вторник, 24 июля.

"У нас пока нет запланированной встречи. Я всегда открыт к встрече с ним. Последний раз, когда мы общались, это был январь. После этого он был вновь назначен на свою должность. Мы обменялись короткими фразами", - заявил Волкер.

Он уверен, что к этому будет привлечен советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Кроме того, Волкер высказал надежду на то, что сейчас РоSSия захочет достигнуть большего прогресса в этом вопросе.

Напомним, что последняя встреча Волкера и Суркова состоялась в Дубае в конце января. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на ней не было достигнуто никакого результата. Волкер и Сурков пытались договориться о формате миротворческой миссии для Донбасса.

После этого пресс-секретарь президента РоSSии Дмитрий Песков заявил, что переговоры Волкера и Суркова поставлены на паузу.