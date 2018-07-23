Украинец Павел Гриб отказался признать вину на суде в РоSSии

Украинцу вменяют "склонение к теракту".

Украинец Павел Гриб отказался признать вину на суде в РоSSии
Фото: Радио Свобода

В Северо-Кавказском окружном суде в Ростове в понедельник, 23 июля, начался процесс по делу украинца Павла Гриба, которого обвиняют в терроризме.

Как сообщает "Цензор", в обвинительном заключении, которое было зачитано в суде, говорится, что Павел Гриб действовал под давлением некоего Стефана Капиноса, с которым он познакомился в 2013 году.

В 2017 году Павел познакомился с Татьяной Ершовой, роSSийской школьницей из Сочи. Общался с ней по скайпу: якобы школьница говорила, что не любит учителей, учеников своей школы и вообще россиян. По версии следствия, Гриб подбивал ее изготовить бомбу и взорвать во время школьной линейки. Таким образом, Грибу вменяют склонение к теракту (ст. 205.1, ча.1 УК РФ).

Павел Гриб отверг обвинение: "Я полностью не согласен с обвинением. Поскольку при проведении следствия были допущены критические ошибки, которые не позволяют обосновать это обвинение для того, чтоб иметь основания для привлечения к ответственности".

Его адвокат Марина Дубровина добавила, что во время следствия были допущены серьезные нарушения, которые не позволяют продолжать суд.

Напомним, в конце августа 2017 года Павел Гриб был похищен на территории Беларуси. 24 августа он выехал в белорусский Гомель, где должен был встретиться с девушкой из РоSSии, с которой познакомился в соцсетях. Однако после пересечения границы Беларуси молодой человек пропал.

В местной полиции отцу сообщили, что Павел Гриб находится в розыске по статье "Террористический акт", а инициатором розыска является управление ФСБ РоSSии по Краснодарскому краю в городе Сочи. Позже стало известно, что Павел Гриб арестован в роSSийском Краснодаре.


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