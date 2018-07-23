?ГПУ инициировала заочный суд над бывшей верхушкой Луганской области

Среди обвиняемых - бывший нардеп, экс-глава облсовета и бывший мэр Луганска.

Генпрокуратура 20 июля направила в Печерский районный суд Киева ходатайство о заочном судебном разбирательстве в отношении бывшего народного депутата Сергея Горохова, председателя Луганского областного совета Валерия Голенко, его первого заместителя Евгения Харина, мэра Луганска Сергея Кравченко и его первого заместителя Манолиса Пилавова.

Об этом говорится на сайте ГПУ.

Подозрения им были предъявлены еще в конце 2016 года в рамках расследования дела бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Горохов, Голенко, Харин, Кравченко и Пилавов подозреваются в:

пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);

в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины); совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины);

организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);

государственной измене, то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет).

Напомним, что Ефремова судят в Старобельске с января 2017 года.