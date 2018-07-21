Трое военных получили ранения за сутки на Донбассе

Военные сообщили о 29 обстрелах в пятницу.

?Трое военных получили ранения за сутки на Донбассе
Фото: facebook.com/ato.news

В пятницу, 20 июня, боевики "ДНР" и "ЛНР" 29 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранения получили трое военнослужащих, Об этом говорится в утренней сводке пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Противник 29 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения… Вследствие активных боевых действий врага трое защитников Украины получили ранения", – говорится в сводке за минувшие сутки, опубликованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Боевики вели прицельный огонь по защитникам Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Авдеевки, Красногоровки, Березового, Марьинки, Новомихайловки, Богдановки, Лебединского, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Широкино и Водяного. Вместе с тем, НВФ в районе Гнутово применили 120-мм минометы, а защитников Павлополя обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами. В районе Красногоровки зафиксирована работа вражеской снайперской группы.

По данным украинской разведки один боевик погиб и еще один был ранен.

"В течение текущих суток боевики роSSийских оккупационных войск 3 раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Причепиловки и Авдеевки. Потерь среди бойцов Объединенных сил нет", – сказано в сообщении.


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