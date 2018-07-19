ОБСЕ не собирала личные данные сотрудников, которые якобы оказались в распоряжении ФСБ РоSSии, - Хуг

Именно такие данные, по данным немецких журналистов, оказались в распоряжении роSSийской разведки.

ОБСЕ не собирала личные данные сотрудников, которые якобы оказались в распоряжении ФСБ РоSSии, - Хуг
Фото: Анастасия Грицанова

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине не собирала персональную и финансовую информацию о своих сотрудниках.

Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Громадське.

Именно такие данные, по данным немецкого телеканала ARD, оказались в распоряжении роSSийской разведки.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не собирает информацию о ее сотрудниках. Для нас вопрос приватности и безопасности нашего персонала является очень серьезным. Мы также уважаем основополагающие права на приватность наших сотрудников и не мониторим, наблюдаем или внимательно исследуем частную жизнь наших сотрудников", - отметил он.

При этом ОБСЕ обратилась к немецкому телеканалу за более подробной информацией о возможной утечке данных сотрудников миссии, которые работают в зоне боевых действий на Донбассе.

"Мы сообщили журналистам ARD о том, что нам нужно больше деталей в этом случае. ОБСЕ как организация располагает очень решительными мерами и процедурами для таких ситуаций. И наши системы безопасности, включая те, что связаны с информационной, постоянно проверяются", - отметил он.

17 июля стало известно, что роSSийская разведка могла получить внутренние документы украинской команды ОБСЕ. По данным ARD, документы роSSийской стороне, вероятно, передал сотрудник миссии ОБСЕ.

В ОБСЕ сообщили, что проведут внутреннее расследование из-за возможной утечки данных сотрудников миссии в Украине

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине начала свою работу 21 марта 2014 на основании запроса от правительства Украины в ОБСЕ и консенсусного решения всех 57 стран-участниц ОБСЕ.

СMM - это невооруженная гражданская миссия, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю во всех регионах Украины. Ее основные задачи - объективно наблюдать и отчитываться о ситуации в Украине, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.


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