Сенцов просит не распространять слухи о его смерти, - адвокат
Прекращать голодовку Сенцов не собирается, и готов "идти до победного конца".
Украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов просит не распространять слухи о его принудительном кормлении или якобы смерти.
Об этом в эфире Громадського рассказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.
"Олег сказал, чтобы люди не распространяли слухи о принудительном кормлении, он просит отвергать такую информацию и фильтровать ее. А относительно слухов о его смерти - он посмеялся над людьми, которые распространяют их, и считает их вредителями", - сказал Динзе.
Адвокат встречался с Сенцовым 19 июля. Они виделись тет-а-тет без представителей колонии.
По словам Динзе, прекращать голодовку Сенцов не собирается, и готов "идти до победного конца".
Напомним, Олег Сенцов осужден в РоSSии на 20 лет колонии строгого режима за якобы террористическую деятельность в оккупированном Россией Крыму. 15 мая этого года Сенцов объявил голодовку, которую держит до сих пор.
Накануне украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что намерена добиваться ограничения доступа к роSSийским заключенным в Украине даже для представителей Красного Креста и требовать синхронных и одновременных визитов международных организаций как к осужденным россиянам в Украине, так и к украинским политзаключенным в РоSSии.
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