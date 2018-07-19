Сенцов просит не распространять слухи о его смерти, - адвокат

Прекращать голодовку Сенцов не собирается, и готов "идти до победного конца".

Сенцов просит не распространять слухи о его смерти, - адвокат
Фото: Lb.ua

Украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов просит не распространять слухи о его принудительном кормлении или якобы смерти.

Об этом в эфире Громадського рассказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

"Олег сказал, чтобы люди не распространяли слухи о принудительном кормлении, он просит отвергать такую информацию и фильтровать ее. А относительно слухов о его смерти - он посмеялся над людьми, которые распространяют их, и считает их вредителями", - сказал Динзе.

Адвокат встречался с Сенцовым 19 июля. Они виделись тет-а-тет без представителей колонии.

По словам Динзе, прекращать голодовку Сенцов не собирается, и готов "идти до победного конца".

Напомним, Олег Сенцов осужден в РоSSии на 20 лет колонии строгого режима за якобы террористическую деятельность в оккупированном Россией Крыму. 15 мая этого года Сенцов объявил голодовку, которую держит до сих пор.

Накануне украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что намерена добиваться ограничения доступа к роSSийским заключенным в Украине даже для представителей Красного Креста и требовать синхронных и одновременных визитов международных организаций как к осужденным россиянам в Украине, так и к украинским политзаключенным в РоSSии.


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