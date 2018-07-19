Международный суд ООН отправил РоSSии напоминание об обязательном возобновлении Меджлиса

РоSSия должна выполнить приказ суда и отчитаться о выполнении до 19 января 2019 года.

Министерство иностранных дел Украины получило письмо от Международного суда ООН . Суд сообщает, что направил РоSSии требование об обязательном возобновлении действия Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

В письме указано, что выполнение приказа суда является обязанностью РоSSии, и сейчас эта обязанность не выполнена.

"Поскольку для нас было очевидно, что РоSSия не собиралась отменять действие дискриминационного запрета деятельности Меджлиса, как прямо предусмотрено Приказом МС ООН , 19 апреля этого года мы обратились в Суд с просьбой подтвердить, что РоSSия обязана отменить запрет деятельности Меджлиса в соответствии с Приказом Международного суда ООН от 19 апреля 2017 о применении временных мер", - написала Зеркаль.

По ее словам, в переписке с судом РоSSия "в лучших традициях сталинского Советского Союза, пыталась убедить всех, что крымские татары хорошо живут в условиях оккупации".

"Своим письмом Суд удовлетворил нашу просьбу и прямо обратил внимание РоSSии, Приказ является обязательным и требует принятия конкретных мер. РоSSия должна принять эти меры и проинформировать Суд о них до 19 января 2019 года", - написала замминистра.

Напомним, РоSSия запретила деятельность Меджлиса крымскотатарского народа в апреле 2016 года, признав его деятельность "экстремистской". После этого в Крыму начались притеснения крымских татар и представителей Меджлиса.