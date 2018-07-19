Международный суд ООН отправил РоSSии напоминание об обязательном возобновлении Меджлиса
РоSSия должна выполнить приказ суда и отчитаться о выполнении до 19 января 2019 года.
Министерство иностранных дел Украины получило письмо от Международного суда ООН. Суд сообщает, что направил РоSSии требование об обязательном возобновлении действия Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.
В письме указано, что выполнение приказа суда является обязанностью РоSSии, и сейчас эта обязанность не выполнена.
"Поскольку для нас было очевидно, что РоSSия не собиралась отменять действие дискриминационного запрета деятельности Меджлиса, как прямо предусмотрено Приказом МС ООН, 19 апреля этого года мы обратились в Суд с просьбой подтвердить, что РоSSия обязана отменить запрет деятельности Меджлиса в соответствии с Приказом Международного суда ООН от 19 апреля 2017 о применении временных мер", - написала Зеркаль.
По ее словам, в переписке с судом РоSSия "в лучших традициях сталинского Советского Союза, пыталась убедить всех, что крымские татары хорошо живут в условиях оккупации".
"Своим письмом Суд удовлетворил нашу просьбу и прямо обратил внимание РоSSии, Приказ является обязательным и требует принятия конкретных мер. РоSSия должна принять эти меры и проинформировать Суд о них до 19 января 2019 года", - написала замминистра.
Напомним, РоSSия запретила деятельность Меджлиса крымскотатарского народа в апреле 2016 года, признав его деятельность "экстремистской". После этого в Крыму начались притеснения крымских татар и представителей Меджлиса.
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