Стало известно имя бойца, погибшего вчера в зоне ООС
41-летний хмельничанин Иван Мельник погиб при выполнении служебного задания в Луганской области.
Во вторник, 17 июля, в 7:30 во время выполнения служебного задания на Луганщине погиб боец 14 отдельной механизированной бригады 41-летний хмельничанин Иван Мельник. Об этом сообщила координатор центра помощи участникам АТО Наталья Дзекар, передает ТРК "Подилля-Центр"."Известие о смерти Ивана пришло сегодня вечером. Он служил на контракте в 14-й отдельной механизированной бригаде. Это была не первая его ротация на Восток. Иван Иванович был мобилизован и воевал в составе Национальной гвардии. После этого вернулся домой, подписал контракт и дальше поехал защищать Украину от оккупантов. Об обстоятельствах смерти пока неизвестно. Знаю, что мужчина скончался на блокпосту у села Екатериновка Попаснянского района Луганской области", - рассказала Дзекар.
Сейчас идет сбор необходимых документов, чтобы тело погибшего перевезли в Хмельницкий. Дата прощания с бойцом также еще не известна.
У погибшего осталась пенсионерка-мать.
Напомним, в сводках операции Объединенных сил и Министерства обороны Украины во вторник сообщалось, что военный погиб в районе села Золотое-4, которое в конце июня Украина вернула под свой контроль.
По данным Министерства внутренних дел, обнародованным в марте, с начала конфликта погибли 232 добровольца, еще около 800 человек получили ранения. С тех пор, не смотря на очередное перемирие, боевики ежедневно продолжают обстрелы позиций украинских военных, увеличивая количество раненных и погибших на Донбассе.
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