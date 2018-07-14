В зоне ООС получил ранения украинский военный

Боевики применили 120-мм минометы при обстреле Водяного.

В зоне ООС получил ранения украинский военный
Водяное

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил в пятницу, один военный ранен. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В течение дня боевики открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Кряковка, Крымское на Луганском направлении, Марьинка, Опытное, Каменка на Донецком направлении, Талаковка, Водяное, Гнутово, Широкино на Мариупольском направлении.

Защитников Водяного боевики обстреляли из 120-мм миномета.

В результате активных боевых действий незаконных вооруженных формирований один военнослужащий получил ранения.

Потери боевиков уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 июля, в зоне боевых действий получили ранения трое украинских военных.


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