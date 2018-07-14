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В зоне ООС получил ранения украинский военный Боевики применили 120-мм минометы при обстреле Водяного. Водяное Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил в пятницу, один военный ранен. Об этом сообщает пресс-центр ООС. В течение дня боевики открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Кряковка, Крымское на Луганском направлении, Марьинка, Опытное, Каменка на Донецком направлении, Талаковка, Водяное, Гнутово, Широкино на Мариупольском направлении. Защитников Водяного боевики обстреляли из 120-мм миномета. В результате активных боевых действий незаконных вооруженных формирований один военнослужащий получил ранения. Потери боевиков уточняются. Напомним, за прошедшие сутки, 12 июля, в зоне боевых действий получили ранения трое украинских военных.

LB.ua

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