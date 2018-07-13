Парубий закрыл восьмую сессию Рады
За последние шесть месяцев парламент принял в целом 89 законов.
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий под сопровождении гимна Украины закрыл работу парламента до 4 сентября, когда парламент соберётся на новую сессию.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
"Сегодня парламент продемонстрировал единство и способность консолидировано принимать решения", - заявил он.
Также спикер поблагодарил парламентариев за принятие ряда важных законов в течение восьмой сессии. В частности, об Антикоррупционном суде и о Национальной безопасности. Также парламент смог создать Счетную палату и назначить нового главу Национального банка.
Всего Рада за последние шесть месяцев приняла в целом 89 законов.
"Да, остаётся вопрос ЦИКа. Это должен быть один из первых вопросов следующего заседания парламента", - прогнозирует Парубий.
Он также напомнил, что впереди Украину ждёт один из самых важных предвыборных периодов - президентская кампания. Поэтому, по его убеждению, парламент должен демонстрировать единство и стабильность.
"Стабильная Верховная Рада - это стабильная Украина", - подчеркнул Парубий.
Напомним, восьмая сессия текущего созыва Рады открылась 6 февраля.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
13.07.2018 10:44
13.07.2018 10:45