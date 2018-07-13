Парубий закрыл восьмую сессию Рады

За последние шесть месяцев парламент принял в целом 89 законов.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий под сопровождении гимна Украины закрыл работу парламента до 4 сентября, когда парламент соберётся на новую сессию.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Сегодня парламент продемонстрировал единство и способность консолидировано принимать решения", - заявил он.

Также спикер поблагодарил парламентариев за принятие ряда важных законов в течение восьмой сессии. В частности, об Антикоррупционном суде и о Национальной безопасности. Также парламент смог создать Счетную палату и назначить нового главу Национального банка.

Всего Рада за последние шесть месяцев приняла в целом 89 законов.

"Да, остаётся вопрос ЦИКа. Это должен быть один из первых вопросов следующего заседания парламента", - прогнозирует Парубий.

Он также напомнил, что впереди Украину ждёт один из самых важных предвыборных периодов - президентская кампания. Поэтому, по его убеждению, парламент должен демонстрировать единство и стабильность.

"Стабильная Верховная Рада - это стабильная Украина", - подчеркнул Парубий.

Напомним, восьмая сессия текущего созыва Рады открылась 6 февраля.