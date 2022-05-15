Украинские защитники обнаружили и уничтожили вражеские "грады", "ураганы" и контрбатарейную РЛС - командование ДШВ

Из них роSSийские оккупанты пытались нанести огневые удары по населенным пунктам.

Артподразделения десантно-штурмовых и Сухопутных войск выявили и уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии русских оккупантов.

Об этом сообщили в командовании ДШВ.

"РСЗО оккупантов пытались нанести огневые удары по мирным населенным пунктам нашей страны. Однако Защитники Украины пресекли их планы. Последствия "охоты" впечатляют", - подчеркнули в командовании.

Среди уничтоженной вражеской техники:

- РСЗО БМ-21 "Град" – две единицы;

- РСЗО БМ-27 "Ураган" – одна единица;

- радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (контрбатарейная РЛС) 1Л260 "Зоопарк-1М" – одна единица;

- более пяти единиц транспортной автомобильной техники;

- место хранения боеприпасов.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты уже потеряли в Украине 195 единиц РСЗО.

Из-за подрывов переправы на Северском Донце роSSийские захватчики лишились более 70 единиц техники.