"Смерчи", "Грады", "Ураганы" и не только: в Днепропетровской области подвели итоги обстрелов оккупантов

РоSSийское оккупационное войско выпустило более 140 ракет по Днепропетровской области за период полномасштабной войны страны-террориста РоSSии против Украины – за 79 дней, информирует Апостроф.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Оккупанты обстреливали мирные общины области реактивными системами залпового огня "Смерч", "Град" и "Ураган". Кроме того, россияне использовали запрещенные кассетные боеприпасы для бомбардировки украинских сел и городов.

За время полномасштабной войны военные страны-агрессора РоSSии убили 17 человек. Повредили 300 домов, складов, гаражей.

Ранее "Апостроф" сообщал об очередном обстреле Днепропетровской области с применением запрещенных фосфорных и кассетных боеприпасов.


Лиза Бровко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
В боях с оккупантами погибли 7 бойцов с Буковины: фото героевВ боях с оккупантами погибли 7 бойцов с Буковины: фото героев
РоSSияне могут осуществить химическую атаку на "Азовсталь" 11 мая — депутатРоSSияне могут осуществить химическую атаку на "Азовсталь" 11 мая — депутат
Блок рекламы


Похожие новости
В Луганской области десантники сбили роSSийский вертолет "Ночной охотник"В Луганской области десантники сбили роSSийский вертолет "Ночной охотник"
"Это удар ниже пояса": Британия дотянулась до "любовницы" путина Кабаевой и не только"Это удар ниже пояса": Британия дотянулась до "любовницы" путина Кабаевой и не только
На Харьковщине в результате обстрелов погибли 5 человек, пострадали 17На Харьковщине в результате обстрелов погибли 5 человек, пострадали 17
Оккупанты обстреляли село в Харьковской области, много жертв: подробностиОккупанты обстреляли село в Харьковской области, много жертв: подробности
В Днепре оборвалась жизнь 11-ребенка: после обстрелов россиян находился в тяжелом состоянииВ Днепре оборвалась жизнь 11-ребенка: после обстрелов россиян находился в тяжелом состоянии
"Раздел, руки связал и....": оккупантов публично карают из-за массовых отказов воевать в Украине"Раздел, руки связал и....": оккупантов публично карают из-за массовых отказов воевать в Украине
Мы будем бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется, – БудановМы будем бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется, – Буданов
В Луганской области за сутки насчитали прохождение 2 тысяч единиц техники РФ, – ГайдайВ Луганской области за сутки насчитали прохождение 2 тысяч единиц техники РФ, – Гайдай
В Киеве и области сменится время комендантского часаВ Киеве и области сменится время комендантского часа
РоSSийские оккупанты ракетным ударом уничтожили гуманитарный штаб в Дергачах Харьковской областиРоSSийские оккупанты ракетным ударом уничтожили гуманитарный штаб в Дергачах Харьковской области
Последние новости
Подгружаем последние новости