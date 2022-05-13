"Смерчи", "Грады", "Ураганы" и не только: в Днепропетровской области подвели итоги обстрелов оккупантов

РоSSийское оккупационное войско выпустило более 140 ракет по Днепропетровской области за период полномасштабной войны страны-террориста РоSSии против Украины – за 79 дней, информирует Апостроф .

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Оккупанты обстреливали мирные общины области реактивными системами залпового огня "Смерч", "Град" и "Ураган". Кроме того, россияне использовали запрещенные кассетные боеприпасы для бомбардировки украинских сел и городов.

За время полномасштабной войны военные страны-агрессора РоSSии убили 17 человек. Повредили 300 домов, складов, гаражей.

Ранее "Апостроф" сообщал об очередном обстреле Днепропетровской области с применением запрещенных фосфорных и кассетных боеприпасов.