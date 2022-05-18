Оккупанты установили "Грады" на базах отдыха в оккупированной Кирилловке

В оккупированном Мелитополе не работает большинство магазинов и предприятий, информирует ZN.ua.

Оккупанты установили
© Минобороны РФ

В Запорожской ОВА заявили, что побережье Азовского моря заминировано. Оккупанты установили системы залпового воня на базах отдыха во временно захваченной оккупантами Кирилловке.

"Базы отдыха, расположенные в Кирилловке, в этом году не будут работать. На берегу моря много мин, а на территории баз отдыха стоят "Грады", - говорится в сообщении.

Во временно захваченном войсками РФ Мелитополе не работает большинство магазинов и предприятий. Трудная ситуация с продуктами в окрестных селах.

"Гуманитарной помощи практически нет. Предприятия Мелитополя вынуждены отдавать 30% прибыли оккупантам, в противном случае их закрывают", - подчеркнули в ОВА.


Анна Конюченко, ZN.ua

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