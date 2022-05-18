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2022-05-18
Оккупанты установили "Грады" на базах отдыха в оккупированной Кирилловке
В оккупированном Мелитополе не работает большинство магазинов и предприятий, информирует
© Минобороны РФ
В Запорожской ОВА
"Базы отдыха, расположенные в Кирилловке, в этом году не будут работать. На берегу моря много мин, а на территории баз отдыха стоят "Грады", - говорится в сообщении.
Во временно захваченном войсками РФ Мелитополе не работает большинство магазинов и предприятий. Трудная ситуация с продуктами в окрестных селах.
"Гуманитарной помощи практически нет. Предприятия Мелитополя вынуждены отдавать 30% прибыли оккупантам, в противном случае их закрывают", - подчеркнули в ОВА.
Анна Конюченко, ZN.ua