Оккупанты установили "Грады" на базах отдыха в оккупированной Кирилловке

В Запорожской ОВА заявили, что побережье Азовского моря заминировано. Оккупанты установили системы залпового воня на базах отдыха во временно захваченной оккупантами Кирилловке.

"Базы отдыха, расположенные в Кирилловке, в этом году не будут работать. На берегу моря много мин, а на территории баз отдыха стоят "Грады", - говорится в сообщении.

Во временно захваченном войсками РФ Мелитополе не работает большинство магазинов и предприятий. Трудная ситуация с продуктами в окрестных селах.

"Гуманитарной помощи практически нет. Предприятия Мелитополя вынуждены отдавать 30% прибыли оккупантам, в противном случае их закрывают", - подчеркнули в ОВА.