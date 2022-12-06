The Guardian: Вибухи на авіабазах в Росії можуть говорити про тактичну винахідливість України

Британський оглядач зауважує, що ані росіяни, ані союзники України на Заході навіть не підозрюють, які ще сюрпризи готує українська армія, інформує ZN.ua.

The Guardian: Вибухи на авіабазах в Росії можуть говорити про тактичну винахідливість України
© Maxar Technologies

Українські чиновники останнім часом лише натякали на зміни у обороні їхньої країни від Росії. Може в Києва з’явилися далекобійні ракети? А може модифіковані безпілотники власного виробництва? Очевидні докази говорять про нове і неочікуване озброєння, яке було застосоване вранці в понеділок, коли сталися загадкові вибухи на двох російських авіабазах.

Кожна з них розташована дуже далеко від фронту. Відео з російських соціальних мереж підтверджують, що на авіабазі «Енгельс-2» в Саратовській області прогримів вибух. Ще один з стався в Дягілєво неподалік Рязані, всього за 250 кілометрів від Москви і Кремля, - пише в своїй статті міжнародний оглядач The Guardian і письменник Люк Гардінг. Державні ЗМІ Росії повідомили, що в результаті вибухів троє людей загинули, а ще п’ятеро були поранені, коли спалахнула вантажівка з пальним. Щонайменше два літаки були пошкоджені.

Точна причина вибухів досі не відома. Але, схоже, що Україна знайшла спосіб завдати удар по російських Ту-95 і Ту-22М. З жовтня Кремль використовував ці стратегічні бомбардувальники, щоб знищувати українську енергетичну інфраструктуру шматок за шматком, позбавляючи мільйони людей тепла і електроенергії під час зими.


Лесь Димань, ZN.ua





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