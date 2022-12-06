The Guardian: Вибухи на авіабазах в Росії можуть говорити про тактичну винахідливість України

Українські чиновники останнім часом лише натякали на зміни у обороні їхньої країни від Росії. Може в Києва з’явилися далекобійні ракети? А може модифіковані безпілотники власного виробництва? Очевидні докази говорять про нове і неочікуване озброєння, яке було застосоване вранці в понеділок, коли сталися загадкові вибухи на двох російських авіабазах.

Кожна з них розташована дуже далеко від фронту. Відео з російських соціальних мереж підтверджують, що на авіабазі «Енгельс-2» в Саратовській області прогримів вибух. Ще один з стався в Дягілєво неподалік Рязані, всього за 250 кілометрів від Москви і Кремля, - пише в своїй статті міжнародний оглядач The Guardian і письменник Люк Гардінг. Державні ЗМІ Росії повідомили, що в результаті вибухів троє людей загинули, а ще п’ятеро були поранені, коли спалахнула вантажівка з пальним. Щонайменше два літаки були пошкоджені.

Точна причина вибухів досі не відома. Але, схоже, що Україна знайшла спосіб завдати удар по російських Ту-95 і Ту-22М. З жовтня Кремль використовував ці стратегічні бомбардувальники, щоб знищувати українську енергетичну інфраструктуру шматок за шматком, позбавляючи мільйони людей тепла і електроенергії під час зими.