Заспокойте свої "Хаймарси": яскраві фотожаби на удари по військових базах рашистів в Україні

Українські військові успішно застосовують американські реактивні системи залпового вогню HIMARS проти російських окупантів. За минулий тиждень за їх допомогою було знищено 22 склади, чотири бази, одну нафтобазу та одну казарму ворогів, інформує Апостроф.

"Апостроф" зібрав яскраві фотожаби в соцмережах про точні обстріли військових об'єктів окупантів за допомогою цього озброєння.

Користувачі згадали слова Путіна "ми всерйоз ще нічого не починали", маючи на увазі, що Україна використовуватиме HIMARS ширше.

Автор однієї з фотожаб зробив її на основі кадрів зі знаменитого серіалу "Ігри престолів". Він зобразив Матір драконів Дейнеріс Таргарієн з українським прапором на грудях, яка у відповідь на прохання заспокоїти своїх Хаймарсів також відповідає, що вони ще не починали.

Нагадаємо, за даними так званого штабу "Народної міліції ЛНР", по Донбасу працюють лише два HIMARS, але продуктивність їх роботи дуже висока.


Маргарита Лепс, Апостроф





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