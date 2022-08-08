ЗСУ з допомогою HIMARS вдарили по російських базах в Мелітополі — мер міста

В ніч на понеділок, 8 серпня, Збройні сили України високоточними ударами ракетами HIMARS вдарили по пунктах тимчасової дислокації російських окупаційних військ у різних районах міста Мелітополя, повідомив вранці міський голова Іван Федоров.

За словами очільника міста, за попередніми підрахунками знищена значна кількість російської військової техніки, яка знаходилась в місті.

«Понад 100 російських солдат, які в цю ніч знаходилися в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт Кобзону, а їх батьки вже обирають модель та колір автомобілю Lada», - написав він.

Федоров додав, що минулого тижня значну частину ПВО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсону. Однак ця ніч засвідчила, що існуючі ворожі підрозділи ПВО вже не спроможні чинити опір HIMARS.

Він зазначив, що послаблення ворожої системи ПВО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку.