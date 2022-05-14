Заместителя главы Чернобаевской сельрады освободили из плена оккупантов

Заместителя главы Чернобаевской сельрады Херсонской области Евгения Родионова освободили из плена оккупантов, отметила супруга чиновника Инна Родионова в комментарии " Укринформу".

"Мужчину отпустили час назад", - заявила Родионова. Она отметила, что общалась с ним по телефону.

2 мая оккупанты захватили помещение Чернобаевской сельской рады в Херсонской области. Войска РФ сорвали Государственный флаг Украины, сломали замки в служебных кабинетах и вывесили флаг РФ .

У главы сельрады Игоря Дударя провели "обыск". Он попал в больницу. Его заместителя Евгения Родионова похитили .