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2022-05-14
Заместителя главы Чернобаевской сельрады освободили из плена оккупантов
Его похитили войска РФ 2 мая.
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Заместителя главы Чернобаевской сельрады Херсонской области Евгения Родионова освободили из плена оккупантов, отметила супруга чиновника Инна Родионова в комментарии "
"Мужчину отпустили час назад", - заявила Родионова. Она отметила, что общалась с ним по телефону.
2 мая оккупанты захватили помещение Чернобаевской сельской рады в Херсонской области. Войска РФ сорвали Государственный флаг Украины, сломали замки в служебных кабинетах и вывесили флаг РФ.
У главы сельрады Игоря Дударя провели "обыск". Он попал в больницу. Его заместителя Евгения Родионова похитили .
Анна Конюченко, ZN.ua