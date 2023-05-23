Охоплена війною Україна потрапила до топ-10 найбільш нещасних країн світу
Найнещаснішою країною світі стала Зімбабве
Зімбабве є найнещаснішою країною у світі. Такими є результати щорічного «індексу нещастя», для складання якого країни оцінюють переважно за економічними умовами,
Східноафриканська країна випередила охоплені війною Україну (8 місце), Венесуелу (2 місце) та Сирію (3 місце).
Зімбабве страждає від ендемічної інфляції з епохи Мугабе, включаючи два епізоди гіперінфляції, під час яких рівень інфляції перевищував 50% на місяць протягом 30 або більше днів.
Минулий рік був не набагато кращим: річна інфляція становила 243,8%, а ставки за кредитами — 131,8%.
Роздираний війною Судан посідає п’яте місце в списку, натомість Велика Британія досягла 129-го місця, а переможцем – найменш нещасною нацією у світі – є Швейцарія. Росія посіла 79 місце у списку зі 157 країн.
Щорічний індекс нещастя складається Стівом Ханке, професором прикладної економіки в Університеті Джона Гопкінса. Індекси є сумою безробіття (помноженого на два), інфляції та банківських кредитних ставок мінус річна процентна зміна реального ВВП на душу населення.
Топ-10 «нещасних» країн
- Зімбабве
- Венесуела
- Сирія
- Ліван
- Судан
- Аргентина
- Ємен
- Україна
- Куба
- Туреччина
Топ-10 «найщасливіших» країн
- Швейцарія
- Кувейт
- Ірландія
- Японія
- Малайзія
- Тайвань
- Нігер
- Таїланд
- Того
- Мальта