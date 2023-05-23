Охоплена війною Україна потрапила до топ-10 найбільш нещасних країн світу

Найнещаснішою країною світі стала Зімбабве

Зімбабве є найнещаснішою країною у світі. Такими є результати щорічного «індексу нещастя», для складання якого країни оцінюють переважно за економічними умовами, повідомляє The Telegraph, інформує ZN.ua .

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Східноафриканська країна випередила охоплені війною Україну (8 місце), Венесуелу (2 місце) та Сирію (3 місце).

Зімбабве страждає від ендемічної інфляції з епохи Мугабе, включаючи два епізоди гіперінфляції, під час яких рівень інфляції перевищував 50% на місяць протягом 30 або більше днів.

Минулий рік був не набагато кращим: річна інфляція становила 243,8%, а ставки за кредитами — 131,8%.

Роздираний війною Судан посідає п’яте місце в списку, натомість Велика Британія досягла 129-го місця, а переможцем – найменш нещасною нацією у світі – є Швейцарія. Росія посіла 79 місце у списку зі 157 країн.

Щорічний індекс нещастя складається Стівом Ханке, професором прикладної економіки в Університеті Джона Гопкінса. Індекси є сумою безробіття (помноженого на два), інфляції та банківських кредитних ставок мінус річна процентна зміна реального ВВП на душу населення.

Топ-10 «нещасних» країн

Зімбабве Венесуела Сирія Ліван Судан Аргентина Ємен Україна Куба Туреччина

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