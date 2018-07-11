Украину на саммите НАТО не пригласят в программу особых возможностей - Столтенберг

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По результатам саммита НАТО союзники в очередной раз подтвердят неуклонную поддержку для Киева, однако не пригласят Украину в программу особых возможностей.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита Альянса, который состоится 11-12 июля в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Я не ожидаю, что НАТО на этом саммите примет решение по программе особых возможностей для Украины», — отметил глава Альянса.

Одновременно он подчеркнул, что союзники в очередной раз подтвердят твердую поддержку Украины.

«У нас есть соответствующие инструменты для развития нашего партнерства с Украиной», — добавил генсек НАТО.

Напомним, по программе саммита на 12 июля запланирована встреча глав государств и правительств стран-членов Альянса с президентами Украины и Грузии. Стороны обсудят прогресс реформ, развитие партнерства и поддержки, а также региональные угрозы.

Программа особых возможностей НАТО предусматривает высокий уровень партнерства, сотрудничества и боевой оперативной совместимости с партнерами, которые не являются членами Альянса. Сейчас в программу приглашены пять стран: Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.


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