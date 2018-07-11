Нацсовет оштрафовал "Интер" за концерт ко Дню победы над нацизмом на 4 млн гривен
Телеканал должен выплатить 25% от лицензионного сбора.
Нацсовет по телерадиовещанию принял решение оштрафовать телеканал Интер на 4,046 млн грн из-за концерта, который вещатель транслировал 9 мая по случаю Дня победы над нацизмом.
Как передает LIGA.net, решение было принято единогласно. Все члены Нацсовета сошлись во мнении, что во время концерта присутствовало разжигание ненависти, и единогласно решили оштрафовать телеканал на 25% от лицензионного сбора.
Предыдущим решением Нацсовет продлил телеканалу цифровую лицензию на 7 лет.
Напомним, 9 мая 2018 года Интер транслировал запись концерта ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, во время которого ведущие заявляли о необходимости "не допустить" переименования улиц в Украине в честь "фашистских преступников".
Телеканал "Интер" прошел четыре внеплановые проверки за показ запрещенных в Украине советских фильмов.
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Политика
11.07.2018 18:45