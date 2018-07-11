Главврачом Харьковской областной больницы назначили скандального Федака

Минздрав не согласовал кандидатуру, так как Богдан Федак был осужден за продажу детей за границу.

Харьковская ОГА назначила главным врачом областной больницы Богдана Федака, против кандидатуры которого выступало Министерство здравоохранения.

Как сообщила руководитель аппарата обладминистрации Виктория Белявцева, назначение на должность проходило на конкурсной основе, Федак этот конкурс прошел, и в 10-дневный срок после оглашения результатов никто не обжаловал его назначение.

По словам Белявцевой, Федак прошел специальную проверку "в полном объеме и четком соответствии с действующим законодательством".

Напомним, в марте Министерство здравоохранения не согласовало назначение Федака на должность начальника управления здравоохранения Харьковской обладминистрации из-за привлечения его в прошлом к уголовной ответственности. Про данным Минздрава, в 1995 году Федака арестовали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 165 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ст. 172 (должностной подлог) Уголовного кодекса (в редакции 1960 года).

Суд признал Федака виновным по делу, которое фигурировало в СМИ как "дело детей", и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

Федак, занимавший в 1995 году должность главного врача Львовской областной клинической больницы, был признан виновным в незаконном оформлении усыновления детей иностранными гражданами. Он вышел на свободу по амнистии.

В 2006 году, когда мэром Харькова был Михаил Добкин, Богдан Федак стал главврачом городской больницы скорой и неотложной помощи. С 2010 года он возглавляет Харьковскую областную клиническую больницу. Место руководителя Управления охраны здоровья ХОГА вакантно с лета 2016 года, когда стало известно, что уволился Александр Галацан. С тех пор обязанности начальника облздрава исполняет Галина Сироштан.