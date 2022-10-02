Стало відомо про затримання скандального настоятеля Києво-Печерської Лаври: фото та подробиці

В Україні при перетині державного кордону затримали настоятеля Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополита Павла, який намагався вивезти церковне майно, інформує Апостроф .

Про це повідомили в "Інформаційний потік. Рівне".

За даними видання, які поки що офіційно не підтверджені, Павла прикордонники спіймали при спробі контрабандного вивезення церковних цінностей, супровідний документ до яких він виписав сам собі.

Митрополит Павло, що належить до УПЦ Московського патріархату, також відомий як Паша Мерседес через свою любов до елітних авто й небажання дотримуватися ПДР.