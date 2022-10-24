Російський "Червоний Хрест" вирішив підтримати сім'ї "мобиків", які поїхали вбивати українців: деталі скандального рішення

Російський

Російське відділення Міжнародного комітету Червоного Хреста збирає кошти на підтримку сімей мобілізованих росіян, який відправляють на загарбницьку війну в Україну та вбивства українців.

Про це повідомила речниця керівника Офісу Президента України Дарина Зарівна у Телеграмі.

«Тим часом, російський Червоний Хрест збирає гроші для родин мобілізованих росіян, яких відправили вбивати українців», - зазначила вона.

Зарівна опублікувала скриншот сторінки російського МКЧХ, де опубліковано відповідне оголошення про збір «у рамках акції #мывместе».

Як повідомлялося, раніше голова Офісу Президента Андрій Єрмак поставив вимогу Міжнародному комітету Червоного Хреста до 17 жовтня направити свою місію до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де утримують українських військовополонених.

Однак уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 17 жовтня заявив, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не приїхали на лінію розмежування, де на них чекала делегація України.

 


Алексей Ионов, politeka.net





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