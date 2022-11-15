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2022-11-15
“Дзвін над Росією” в Лаврі приплив: отцю Захарію заборонили служити літургії – деталі скандального інциденту
СБУ тим часом проводить перевірку.
Раніше у мережі з’явилося відео з однієї з церков Києво-Печерської лаври, де хор жінок співає пісню зі словами «Звон плывет, плывет над Россиею, просыпается матушка-Русь». Багато хто засумнівався чи це не монтаж, адже миряни показані зі спини. Проте намісник Лаври Павло Лебідь опосередковано
Він розкритикував отця Захарія, під час літургії якого відбувся інцидент і сказав, що у храмах УПЦ МП «моляться за мир у всьому світі», а також за українську армію та президента.
За словами Лебедя, вказана пісня не є богослужбовим піснеспівом. Він назвав її світською. Отцю Захарію, каже Павло, тепер суворо заборонено служити літургії через вказаний інцидент.
Оксана Коваль, ZN.ua