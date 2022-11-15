“Дзвін над Росією” в Лаврі приплив: отцю Захарію заборонили служити літургії – деталі скандального інциденту

СБУ тим часом проводить перевірку.

“Дзвін над Росією” в Лаврі приплив: отцю Захарію заборонили служити літургії – деталі скандального інциденту

Раніше у мережі з’явилося відео з однієї з церков Києво-Печерської лаври, де хор жінок співає пісню зі словами «Звон плывет, плывет над Россиею, просыпается матушка-Русь». Багато хто засумнівався чи це не монтаж, адже миряни показані зі спини. Проте намісник Лаври Павло Лебідь опосередковано підтвердив автентичність відео.

Він розкритикував отця Захарія, під час літургії якого відбувся інцидент і сказав, що у храмах УПЦ МП «моляться за мир у всьому світі», а також за українську армію та президента.

За словами Лебедя, вказана пісня не є богослужбовим піснеспівом. Він назвав її світською. Отцю Захарію, каже Павло, тепер суворо заборонено служити літургії через вказаний інцидент.


Оксана Коваль, ZN.ua





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