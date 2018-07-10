Труханов подал иск против Украины в ЕСПЧ

Одесский мэр считает, что детективы НАБУ нарушили его "право на свободу и неприкосновенность" во время задержания.

Труханов подал иск против Украины в ЕСПЧ
Фото: Макс Левин

Одесский мэр Геннадий Труханов подал иск в Европейский суд по правам человека в отношении Украины. Чиновник заявляет, что Национальное антикоррупционное бюро нарушило его права во время задержания в аэропорту "Борисполь" зимой этого года.

Информацию об иске опубликовала юридическая компания Equity, представляющая интересы Труханова.

Согласно сообщению, ЕСПЧ "принял к рассмотрению" заявление Труханова, который пожаловался на якобы нарушение ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод – "права на свободу и личную неприкосновенность" лица.

"Мы неоднократно говорили о негативных процессуальных последствиях незаконного задержания и факте нарушения правоохранительными органами национального законодательства и международных обязательств. Соответствующая жалоба была принята и Европейским судом по правам человека 6 июня 2018 года", - заявил адвокат Александр Лысак.

Иск носит название "Trukhanov v. Ukraine".

Напомним, 14 февраля 2018 года НАБУ задержало в аэропорту Борисполь Труханова и его зама Павла Вугельмана по подозрению в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК). Речь идет о так называемом деле завода "Краян". Суд избрал им меру пресечения в виде личной поруки нардепов.


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