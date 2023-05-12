"Тримайте руки подалі від турецької держави": головний суперник Ердогана звернувся до росіян

Кемаль Киличдароглу опублікував заяву російською мовою.

Лідер турецької опозиції та головний суперник чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана на виборах Кемаль Киличдароглу звернувся російською мовою до представників РФ із закликом припинити втручання у справи Туреччини, якщо ті хочуть продовження хороших відносин, інформує ZN.ua.
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"Дорогі російські друзі, Ви стоїте за монтажами, змовами, контентом Deep Fake та записами, які вчора були викриті в цій країні. Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня (14 травня в Туреччині мають відбутися вибори – ред.), тримайте руки подалі від турецької держави", – пригрозив він у пості в Twitter.

Водночас, Киличдароглу запевнив, що його політична сила все ще виступає за співпрацю та дружбу з Росією.

За кілька днів до виборів у Туреччині з президентських перегонів знявся один з чотирьох кандидатів – Мухаррем Індже від партії «Батьківщина». Політик висловив своє обурення змовою проти нього, яка включала оприлюднення фейкового сексвідео за його участі.


Максим Царук, ZN.ua





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