На Майдане провели акцию в поддержку политузников Кремля

Участники акции прошли к немецкому посольству, где требовали повлиять на РоSSию.

На Майдане провели акцию в поддержку политузников Кремля
Фото: hromadske.ua

Около сотни человек собрались в воскресенье, 8 июля, на Майдане Независимости в Киеве, чтобы поддержать украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает "Громадське".

Участники акции пошли к посольству Германии и призвали канцлера Ангелу Меркель обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с требованием освободить Сенцова.

"Мало давления на Европу, поэтому нужно постоянно напоминать о том, что РоSSия агрессор и удерживает украинских политических заключенных. Во власти РФ нет человечности, поэтому вряд ли нам удастся до них достучаться, но если призвать международное сообщество, то может быть результат", - сказал один из организаторов акции, автомайдановец Андрей Бондаренко.

Кроме призывов освободить Сенцова, участники акции призывают поддержать еще одного украинского политзаключенного в РоSSии - Николая Карпюка, которого приговорили к 22,5 годам колонии строгого режима.

Также организаторы акции анонсировали большую акцию ко дню рождения Олега Сенцова 13 июля.

Напомним, сегодня уже 56-й день голодовки Сенцова. Он был задержан в 2014 году. А в 2015-м ему предъявили обвинение в терроризме и приговорили к 20 годам тюрьмы.

Николая Карпюка в РФ признали виновным по трем статьям (руководство и участии в банде, убийство двух и более лиц в связи с выполнением ими своего служебного долга и покушении на убийство). Следком РФ заявил, что Карпюк вместе с ныне покойным Александром Музычко руководил "бандой "Викинг", якобы совершавшей преступления в Чечне в 90-х годах.


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