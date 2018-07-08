США не планируют признавать аннексию Крыма РоSSией, - Волкер

"Американские медиа поспешили с этой историей".

США не планируют признавать аннексию Крыма Россией . Об этом спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью немецкому телеканалу OstWest.

"Я думаю, что американские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма. Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно - советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать роSSийскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", - сказал Волкер.

Он добавил, что администрация президента США демонстрировала последовательный подход в вопросе поддержки территориальной целостности Украины.

Отвечая на вопрос, рискует ли Украина потерять поддержку Запада, в частности, из-за проблем с коррупцией и ультраправыми движениями, Волкер отметил, что Украина добилась существенного прогресса в проведении реформ за последние три года и привел в пример пенсионную реформу, реформу образования и здравоохранения.

"Если вы посмотрите на количество проведенных реформ, это действительно впечатляет... Это все было бы непросто для любого общества, а у Украины этого было много, она создала офис специального прокурора [по коррупции]. Наконец, в последнее время они проталкивали законопроект об антикоррупционном суде, который, как мы надеемся, на финальных стадиях будет соответствовать требованиям Международного валютного фонда. И все это очень позитивные шаги. Но, конечно, этого недостаточно. У Украины по-прежнему есть существенные проблемы с коррупцией, а также существенное пространство для реформ, которые пока не проведены, но должны быть проведены. Еще очень многое надо сделать", - добавил он.

В то же время, спецпредставитель США считает, что ультраправые движения не влияют на государственную политику.

"К счастью, это лишь небольшое меньшинство, которое не имеет влияния на государственную политику и не влияет на то, в каком направлении развивается Украина. Так что это не предмет моего беспокойства, но важно, чтобы сами лидеры Украины это тоже осуждали", - сказал Волкер.