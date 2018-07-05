Шахтеры из всех регионов Украины приехали на митинг под Верховную Раду

митинг

Горняки требуют от народных депутатов принятия закона, который позволит надлежащим образом финансировать угольную отрасль и погасить долги по зарплатам.

Об этом сообщил в Фейсбуке председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает Час Пик.

"Шахтерские профсоюзы вместе с трудовыми коллективами государственных угольных предприятий приехали из всех регионов Украины под стены Верховной Рады с требованиями принять законопроект №8362 «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2018 год» относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли, которым предусмотрено выделение на поддержку угольной отрасли 2,8 миллиарда гривен и погашения задолженности по зарплате, которая составляет 1,1 млн грн на государственных угледобывающих предприятиях", - пишет Волынец.

Напомним, глава Европарламента подписал решение о выделении Украине 1 млрд евро.


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