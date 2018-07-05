ГПУ начала расследовать выплату премии руководству "Нафтогаза", - Луценко
Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» за победу в Стокгольмском арбитраже над роSSийской компанией «Газпром».
Об этом
«Да, начали (уголовное производство). Вопрос в том, уполномочен ли набсовет принимать такие решения. И есть ли у них право назначать премии сверх финансового права сверх финансового плана», — сказал он.
Генпрокурор затруднился ответить, на каком основании было открыто уголовное производство, но допускает, что на основании обращения депутатов Верховной Рады.
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Политика
05.07.2018 12:09