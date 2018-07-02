Бурбак: в Конституции следует ввести реальную систему сдержек и противовесов

Дискуссия об изменениях в Конституцию должна быть публичная.

"Народный фронт" призывает к предметной дискуссии об изменениях в Конституцию. Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время Согласительного совета.

Он напомнил, что лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк обнародовал развернутые предложения конституционных изменений.

"Прежде всего, речь идет о выполнении явной воли украинского народа: закрепление в Конституции цели членства в НАТО и Евросоюзе . Кроме того, предлагаются конституционные новации, которые позволяют наконец четко распределить полномочия центральных органов власти и повысить эффективность государственного управления в Украине", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Важность этой инициативы показывает и то, что сразу после обнародования предложений, противник начал очередную массированную кампанию против Яценюка в интернете. Десятки тысяч долларов за один день вложенные в тиражирование примитивного фейка против Яценюка. Очевидно, у кого-то в Кремле "подгорает". А это означает, что мы на правильном пути!" - подчеркнул руководитель фракции.

Максим Бурбак подчеркнул, что дискуссия об изменениях в Конституцию должна быть публичная.

"Обращаюсь ко всем демократическим силам в парламенте: начнем конкретную дискуссию о конституционных изменениях. Это должен быть прозрачный публичный процесс. Мы предлагаем не только внести в Конституцию евроатлантическую ясность, но и ввести реальную систему сдержек и противовесов во власти", - подчеркнул он.