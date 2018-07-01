Полторак назначил двух заместителей командующего ВМСУ

Глава оборонного ведомства заменил начальников штаба и логистики.

Полторак назначил двух заместителей командующего ВМСУ
Фото: mil.gov.ua

Министра обороны Украины Степан Полторак назначил двух заместителей командующего Военно-морскими силами Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Контр-адмирала Андрея Тарасова назначено начальником штаба и первым заместителем командующего Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. Заместителем командующего по логистике - начальником логистики Командования Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины назначено полковника Игоря Ступницкого", - говорится в сообщении

О назначении глава оборонного ведомства сообщил в Одессе, во время торжественных мероприятий по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

"Своим приказом я назначаю заместителем командующего Военно-морских сил по логистике полковника Ступницкого Игоря Васильевича. Почему я делаю это именно сегодня и здесь? Чтобы вы с первой минуты после назначения этого офицера видели, с кого в дальнейшем спрашивать за то, как вас кормят, как одевают, как обеспечивают жильем, за ваш социальный пакет ", - подчеркнул Полторак, обращаясь к присутствующим военным морякам.

Министр также сообщил, что этим же приказом Игорю Ступницкому присвоено воинское звание капитан 1 ранга.

Напомним, в Одессе открыли доступ на военные корабли по случаю дня ВМС.


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