Командувач ВМСУ розповів про захист українського узбережжя в перші дні повномасштабної війни

Олексій Неїжпапа повідомив, яку зброю довелось використовувати на початку повномасштабного вторгнення РФ, інформує ZN.ua.

Командувач ВМСУ розповів про захист українського узбережжя в перші дні повномасштабної війни
© @Facebook/Генеральний штаб Збройних сил України

Аби захистити морське узбережжя України Військово-морські сили ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення РФ використовували протикорабельні міни та безпілотники «Байрактар», заявив командувач ВМС Олексій Неїжпапа в інтерв’ю, опублікованому Військово-морськими силами України. Він додав, що на момент вторгнення до нього вже всі були готові морально.

«Морально ми всі були готові, готувалися до цього. Кораблі Військово-морських сил були виведенні з пунктів базувань, корабельно-тактичні групи несли службу у морі. Були сформовані групи артилерії на березі, які були у взаємодії з засобами технічної розвідки для виявлення надводних цілей противника», – зазначив Неїжпапа.

За його словами, на початку повномасштабної війни найпотужнішою зброєю у ВМС були міни. І цю найпотужнішу зброю використали. Неїжпапа пояснив, що для того, аби окупанти не змогли висадити свій тактичний десант, потрібно було замінувати десантно-доступні ділянки. При чому боротьба за висадку десанту, як зазначив командувач, є справою Сухопутних сил ЗСУ. Однак, саме ВМС повинні не пустити ворожий десант до нашого берега.

«Щоб зрозуміти, як відбивати ворога, треба мати ситуаційну обізнаність, що в морі відбувається, – щоб приймати правильні рішення. Задача була – розосередження кораблів і несення радіолокаційних дозорів. Вночі всі виходили в море по графіку, незважаючи на великий ризик бути втопленими, кораблі виходили в море – і зараз виходять для того, щоб вийти вперед і подивитися, де ж противник», – додав Неїжпапа.

Він також зазначив, що у перші дні повномасштабної війни Військово-морським силам дуже допомогли «Байрактари». Зокрема, ескадрилья таких безпілотників зіграла ключову роль на Херсонщині та над Чорним морем. За словами Неїжпапи, тоді на повну використовувалося все, що могло літати.





Интересные новости
WP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав ЗеленськийWP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав Зеленський
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Блок рекламы


Похожие новости
Кринж із подвійним дном: українці бурхливо відреагували на флешмоб із тризубом до Дня незалежностіКринж із подвійним дном: українці бурхливо відреагували на флешмоб із тризубом до Дня незалежності
«Живуть у пеклі»: Тарас Чорновіл розповів, які сьогодні настрої населення на окупованих українських територіях«Живуть у пеклі»: Тарас Чорновіл розповів, які сьогодні настрої населення на окупованих українських територіях
Терміни закінчення війни: Жданов пояснив, чому Україна може повернути всі захоплені територіїТерміни закінчення війни: Жданов пояснив, чому Україна може повернути всі захоплені території
Кім розповів, чи закриють Миколаїв на День НезалежностіКім розповів, чи закриють Миколаїв на День Незалежності
Острів Зміїний відбили у росіян завдяки береговим ракетним військам, які були створені прямо під час війни - Командувач ВМСУОстрів Зміїний відбили у росіян завдяки береговим ракетним військам, які були створені прямо під час війни - Командувач ВМСУ
Втрата Росією крейсера "Москва" має два значення – командувач ВМСВтрата Росією крейсера "Москва" має два значення – командувач ВМС
Данілов розкрив, якою буде Україна після війни і що станеться з олігархами: "Можу сказати…"Данілов розкрив, якою буде Україна після війни і що станеться з олігархами: "Можу сказати…"
Вояки "ЛНР" пішли проти російського командування, перші подробиці бунту: "Незважаючи на погрози та..."Вояки "ЛНР" пішли проти російського командування, перші подробиці бунту: "Незважаючи на погрози та..."
NYT: Вибухи в Криму змушують росіян відчути реальність війниNYT: Вибухи в Криму змушують росіян відчути реальність війни
«Армія дронів» отримала 100 великих коптерів для захисту кордону«Армія дронів» отримала 100 великих коптерів для захисту кордону
Последние новости
Подгружаем последние новости