Командувач ВМСУ розповів про захист українського узбережжя в перші дні повномасштабної війни

Аби захистити морське узбережжя України Військово-морські сили ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення РФ використовували протикорабельні міни та безпілотники «Байрактар», заявив командувач ВМС Олексій Неїжпапа в інтерв’ю, опублікованому Військово-морськими силами України. Він додав, що на момент вторгнення до нього вже всі були готові морально.

«Морально ми всі були готові, готувалися до цього. Кораблі Військово-морських сил були виведенні з пунктів базувань, корабельно-тактичні групи несли службу у морі. Були сформовані групи артилерії на березі, які були у взаємодії з засобами технічної розвідки для виявлення надводних цілей противника», – зазначив Неїжпапа.

За його словами, на початку повномасштабної війни найпотужнішою зброєю у ВМС були міни. І цю найпотужнішу зброю використали. Неїжпапа пояснив, що для того, аби окупанти не змогли висадити свій тактичний десант, потрібно було замінувати десантно-доступні ділянки. При чому боротьба за висадку десанту, як зазначив командувач, є справою Сухопутних сил ЗСУ. Однак, саме ВМС повинні не пустити ворожий десант до нашого берега.

«Щоб зрозуміти, як відбивати ворога, треба мати ситуаційну обізнаність, що в морі відбувається, – щоб приймати правильні рішення. Задача була – розосередження кораблів і несення радіолокаційних дозорів. Вночі всі виходили в море по графіку, незважаючи на великий ризик бути втопленими, кораблі виходили в море – і зараз виходять для того, щоб вийти вперед і подивитися, де ж противник», – додав Неїжпапа.

Він також зазначив, що у перші дні повномасштабної війни Військово-морським силам дуже допомогли «Байрактари». Зокрема, ескадрилья таких безпілотників зіграла ключову роль на Херсонщині та над Чорним морем. За словами Неїжпапи, тоді на повну використовувалося все, що могло літати.