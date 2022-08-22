Острів Зміїний відбили у росіян завдяки береговим ракетним військам, які були створені прямо під час війни - Командувач ВМСУ

Ключову роль у звільненні острову Зміїний у Чорному морі відіграли створені під час війни берегові ракетні війська. Про це повідомив командувач ВМС Олексій Неїжпапа в інтерв’ю, опублікованому Військово-морськими силами України.

За словами командувача ВМСУ , Росія у більшості випадків доставляла на острів харчі та боєприпаси морським шляхом.

«Змусити людину покинути острів може відсутність харчів та боєприпасів. Вони туди доставляються, або морським шляхом, або повітряним. Морський шлях в пріоритеті, тому що вертольоту долетіти з Криму до острову вистачає пального тільки в один кінець», - наголосив НеЇжпапа.

Вирішальну роль у звільненні острову відіграли створені під час війни берегові ракетні війська, які відрізали росіянам забезпечення острову.

«Нашим береговим ракетним військам, які були створені під час війни, була поставлена задача не допустити логістичного забезпечення острову Зміїний. Що і було виконано», - зазначив командувач.

Також Україна здійснювала по острову удари для знищення інфраструктури росіян.

«Паралельно по острову здійснювався вогняний вплив системами, які можуть знищувати наземні об’єкти на такій відстані. Через це росіяни і відмовились від утримання острову», - резюмував Неїжпапа.