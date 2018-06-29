РоSSия и Китай разрабатывают оружие для военных действий в космосе, - разведка Пентагона
РоSSия и Китай разрабатывают новое оружие, которое будет предназначаться для военных действий в космическом пространстве в ближайшем будущем.
Об этом заявил глава разведывательного управления Минобороны США Агентства по разведке, генерал-лейтенант Роберт Эшли, пишет Голос Америки.
Разведка Пентагона опасается, что ведущая роль США в космосе снижается и завтра небо может быть заполнено спутниками-роботами стран-конкурентов.
Эшли уточнил, что страны-конкуренты США разрабатывают технологии "по перехвату спутников с земли и из космоса". По словам американского генерал-лейтенанта, такая возможность появится в ближайшем будущем.
РоSSия и Китай продолжают запускать "экспериментальные" спутники, которые проводят сложные операции на орбите. Некоторые технологии мирного назначения, такие как инспекция спутников, дозаправка и ремонт, могут быть использованы против космических объектов противника, говорится в опубликованном ранее отчете Службы управления разведки.
Напомним, ранее в июне президент США Дональд Трамп поручил Пентагону создать космические войска.
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