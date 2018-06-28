Сегодня Украина отмечает День Конституции

Украина

Сегодня, 28 июня, в Украине отмечается один из главных праздников независимости - День Конституции. В этот день в 1996 году была принята первая Конституция независимого украинского государства.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил своих соотчественников с этим праздником на своей официальной странице в Facebook.

"История отечественного конституционализма насчитывает уже более трех веков, когда в 1710-м году мир увидел один из самых прогрессивных документов своего времени - "Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского" Пилипа Орлика.

И сегодня украинская Конституция, как наследница идей и принципов, заложенных в документе славного гетмана, - один из самых демократичных Основных Законов в мире.

Уважать идеи и принципы, по которым живет Украина и защищать их вместе!

С Днем Конституции!", - написал президент.

Первая Конституция независимого украинского государства была принята депутатами в ночь с 27 на 28 июня. Парламентарии учли замечания президента Украины, а также поддержали все спорные статьи проекта: о государственных символах Украины, о государственном украинском языке, о праве частной собственности на Украине.

Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и иные нормативно-правовые акты должны приниматься на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей.

Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность.


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