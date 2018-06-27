Разведка рассматривает Беларусь как возможный плацдарм для вторжения РоSSии

В течение 2016-2017 годов на территории Беларуси прошло много военных учений.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассматривает Беларусь как возможный плацдарм для вторжения РоSSии.

Об этом заявил представитель ведомства Вадим Скибицкий, сообщает Радио Свобода.

По его словам, украинская разведка держит на контроле все мероприятия, которые РоSSия проводит на территории Беларуси.

Скибицкий отметил, что в течение 2016-2017 годов на территории Беларуси прошло много мероприятий боевой подготовки роSSийских подразделений, в частности, воздушно-десантных.

"Изучались аэродромы, изучалась территория, были выходы к украинской границе. И мы считаем, что угроза с севера существует", - заявил представитель ГУР.

Напомним, в 2017 году на территории Беларуси и частично в РоSSии состоялись военные учения "Запад". По официальным данным, в Беларуси они охватили семь полигонов и две местности, в них приняли участие 10 тысяч 200 военнослужащих.

Страны-соседи Беларуси, среди них государства Балтии и Украина, беспокоились, что РоSSия может использовать учения "Запад-2017" для агрессивного развития своего военного присутствия в регионе, на восточном фланге НАТО, и превратить Беларусь в плацдарм для возможного наступления на Украину.

В Минске и Москве заявляли о "оборонительном" характере совместных роSSийско-белорусских учений "Запад-2017" и уверяли, что после их окончания все роSSийские военнослужащие, которые принимали в них участие, покинули территорию Беларуси.