В РоSSии решили создать военный технополис в 260 км от Крыма

Путин подписал соответствующий указ.

В РоSSии решили создать военный технополис в 260 км от Крыма
Фото: ren.tv

В городе Анапа Краснодарского края будет создан военный инновационный технополис "Эра" Министерства обороны РоSSийской Федерации.

Об этом говорится в опубликованном указе, который подписал президент РоSSии Владимир Путин.

Уточняется, что данное решение принято для создания инновационной инфраструктуры, а также формирования эффективной модели организации научных исследований для укрепления оброноспособности страны.

Стоит отметить, что Анапа расположена на Черноморском побережье Кавказа. Расстояние от Анапы до оккупированного РФ Крыма составляет 260 километров.

Ранее Путин заявил о готовности новейшего оружия. По его словам, гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" уже стоит на вооружении. К 2019 году на службу поступит система "Авангард", а к 2020 - ракета "Сармат".


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