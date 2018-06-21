САП саботирует рассмотрение в суде дела Мартыненко - адвокат

Шевченковский райсуд Киева вернул в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для устранения недостатков обвинительный акт.

САП саботирует рассмотрение в суде дела Мартыненко - адвокат
Фото: Сергей Нужненко

Шевченковский райсуд Киева вернул в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для устранения недостатков обвинительный акт по делу экс-депутата Николая Мартыненко. НАБУ и САП всеми способами затягивают рассмотрение в суде этого дела.

Об этом заявил адвокат Петр Бойко, комментируя подготовительное заседание Шевченковского райсуда Киева по объединенному делу "Энергоатома" и Восточного ГОКа, сообщила пресс-служба бывшего депутата.

"НАБУ и САП передали в суд откровенно провальное дело, там нет даже состава преступления, а вместо убытков - государство получило прибыль. НАБУ и САП ознакомились с материалами защиты и прекрасно это знают. Теперь они под разными предлогами саботируют рассмотрение дела в суде и пытаются оттянуть свой позор", - отметил защитник.

"САП передала в суд непрофессионально оформленный обвинительный акт. И это после двух лет громких заявлений НАБУ-САП о том, что они собрали какие-то доказательства. Шевченковский райсуд вернул обвинительный акт в САП для устранения недостатков. Возможно, что прокуратура намеренно допустила ошибки, чтобы затянуть начало рассмотрения дела по существу. Но защита будет добиваться скорейшего начала судебного процесса. Мы хотим рассмотрения дела по существу и уверены в своей победе", - сказал Петр Бойко.

Он сообщил, что "на первом же заседании суда 21 июня антикоррупционная прокуратура не раз продемонстрировала свою заангажированность и непрофессионализм. САП пошла на беспрецедентный шаг - пыталась по второму кругу ограничить Николая Мартыненко и других фигурантов дела в их правах уже после окончания расследования и после передачи дела в суд для рассмотрения по существу. Прокурор САП безосновательно требовал установить им ограничения в виде дополнительных обязательств, которые существовали до передачи дела в суд (в т.ч. - ограничить передвижение). Хотя эти обязательства были давно отменены судами как необоснованные", - отметил Бойко.

Он назвал действия САП "абсурдом". "Например, прокуроры вместе с НАБУ хотели запретить одним фигурантам дела общаться с другими, которые вместе находятся в зале суда. То есть, если один с другим поздоровался - это формально уже нарушение своих обязательств и влечет за собой наказание", - сказал адвокат.

"Суд отказал в таком требовании САП. Ведь Николай Мартыненко ранее не нарушил ни одного наложенного на него обязательства, никуда не скрывался и всегда возвращался в Украину. В 2015 г. он добровольно отказался от депутатского иммунитета. И лишь благодаря его давлению НАБУ и САП через 2 года передали дело в суд. Потому что им нечего было туда передавать", - подчеркнул адвокат.


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