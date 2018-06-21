Рада приняла закон о нацбезопасности с курсом на ЕС и НАТО

Верховная Рада поддержала во втором чтении президентский законопроект №8068 «О национальной безопасности Украины».

За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов, сообщает Украинская правда.

По словам спикера парламента Андрея Парубия, этот закон важен для борьбы с роSSийской агрессией, реформы сектора безопасности, а также является существенным шагом на пути Украины в НАТО.

Проект предусматривает отмену трех законов, объединяя их. Это законы «Об основах национальной безопасности Украины», «О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства» и «Об организации оборонного планирования».

Министр обороны и его заместители будут назначаться на должности среди гражданских лиц с 1 января 2019 года.

Также проект предусматривает разделить должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ, которые сейчас занимает Виктор Муженко.

Кроме того, в отдельной статье проекта речь идет о стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Реализовывать ее планируется «с использованием механизмов государственно-частного партнерства» и с «привлечением международной консультативной, финансовой, материально-технической помощи».

Кроме того, в представленном проекте изложена система обеспечения национальной безопасности и полномочия каждого из ее субъектов, в частности, президента, министерств обороны и внутренних дел, Вооруженных сил, Генштаба, СБУ , Госпогранслужбы и т. д.

В то же время, по сравнению с действующим в настоящее время законом «Об основах национальной безопасности Украины» предложенный президентом проект предлагает сокращение перечня приоритетных национальных интересов.

В частности, проект 8068 сосредоточен на таких сферах, как суверенитет и территориальная целостность, европейская и евроатлантическая интеграция и развитие экономики и гражданского общества. Таким образом, из перечня предлагается исключить такие пункты, как обеспечение прав и свобод человека и гражданина, обеспечения развития и функционирования украинского языка и защиту языков нацменьшинств, развитие духовности, моральных принципов, интеллектуального потенциала народа.

В президентском проекте также отсутствует перечень угроз национальным интересам и указано, что их должны определять различные документы, которые одобряются СНБО и утверждаются президентом.

Но перед голосованием парламент рассмотрел 428 поправок к законопроекту.

Большой блок поправок касался полномочий СБУ . Депутаты требовали лишить службу функций в сфере экономики и борьбы с коррупцией, поскольку, по их словам, эти полномочия уже есть у вновь созданных правоохранительных органов (НАБУ, САП, ГБР), а СБУ использует их, чтобы «кошмарить бизнес» и требовать взятки. Но Рада эти изменения не поддержала.

Подытоживая дебаты, секретарь комитета Иван Винник заявил, что не были учтены 5 важных поправок, которые необходимы для адаптации закона с требованием НАТО. В частности, о деятельности Нацгвардии в условиях военного положения и о создании комитета по вопросам разведки.

Он призвал депутатов поддержать их внесение в законопроект, что они и сделали.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко внес законопроект 8068 о нацбезопасности в Верховную Раду 28 февраля.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что закон готовили с привлечением экспертов НАТО, Евросоюза и США . Он является «рамочным» и определяет лишь общие очертания системы обеспечения нацбезопасности и «фундаментальные национальные интересы»: обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, интеграцию Украины в европейское политическое, экономическое и правовое пространство, членство в ЕС и НАТО.