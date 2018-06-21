Абитуриенты должны сами посчитать средний балл аттестата для подачи в вузы

Приемные комиссии только проверяют правильность рассчетов.

Выпускникам школ, поступающим в вузы, нужно самостоятельно рассчитывать средний балл аттестата. Внесения соответствующей записи в приложение к аттестату не предусмотрено в утвержденных КМУ образцах документов о полном общем среднем образовании.

Соответствующее разъяснение предоставляет Министерство образования и науки в письме руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных, Киевской городской государственной администрации, учреждений высшего и общего среднего образования.

При подаче заявления в вуз - как в электронном, так и в бумажном виде - выпускнику школы нужно самому посчитать средний балл аттестата. Проверять правильность исчисления обязаны приемные комиссии высших учебных заведений.

Средний балл аттестата исчисляется по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей. Балл рассчитывается как среднее арифметическое всех указанных в приложении к аттестату оценок (инвариантная часть, вариативная часть, государственная итоговая аттестация). В то же время предметы, по которым сделана запись "освобожден(а)", в общее количество не учитываются.

При этом аттестат с неправильно рассчитанным средним баллом является действительным.МОН также напомнил, что в случае подачи заявлений в электронном виде поступающий отмечает средний балл в личном кабинете. Если потом он обнаружит ошибку в расчете, то может самостоятельно ее исправить до подачи первого заявления.

Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания уже прошла, на днях стали известны результаты всех тестов. С 25 июня абитуриенты могут подавать заявления в высшие учебные заведения.