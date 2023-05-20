ЗСУ знищили 13 польових складів із боєприпасами на бахмутському напрямку

На цьому напрямку армія РФ за добу втратили пораненими та вбитими понад 240 військових.

На східному напрямку тривають запеклі бойові дії. Бахмут Донецької області залишається епіцентром боїв. На бахмутському напрямку за добу відбулося 17 боєзіткнень, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

ЗСУ знищили 13 польових складів із боєприпасами на бахмутському напрямку
© Окрема мотопіхотна Маріупольська бригада/facebook

"Ворог, крім угруповування "Вагнера", підтягує туди (у Бахмут- ред.) повітряно-десантні підрозділи, мотострілецькі підрозділи, а також деякі спеціальні підрозділи", - йдеться в повідомленні.

За його словами, армія РФ за добу вбитими та пораненими втратила 248 військових. ЗСУ на цьому напрямку знищили 13 польових складів із боєприпасами, кілька одиниць військової техніки РФ та збили п'ять безпілотників.


Анна Конюченко, ZN.ua





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