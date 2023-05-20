ЗСУ знищили 13 польових складів із боєприпасами на бахмутському напрямку

На цьому напрямку армія РФ за добу втратили пораненими та вбитими понад 240 військових.

На східному напрямку тривають запеклі бойові дії. Бахмут Донецької області залишається епіцентром боїв. На бахмутському напрямку за добу відбулося 17 боєзіткнень, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua .

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"Ворог, крім угруповування "Вагнера", підтягує туди (у Бахмут- ред.) повітряно-десантні підрозділи, мотострілецькі підрозділи, а також деякі спеціальні підрозділи", - йдеться в повідомленні.