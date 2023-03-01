Єврокомісія готує триетапний план забезпечення України та ЄС боєприпасами – Spiegel
Членам ЄС, зокрема, планують запропонувати збільшити поставки в Україну та розширити власне виробництво боєприпасів, інформує
Європейська комісія підготувала триетапний план, який має забезпечити постачання боєприпасів українським військам для протистояння російському вторгненню й поповнити запаси держав-членів ЄС. Ініціативу планують представити послам Євросоюзу в четвер, 2 березня, пише
Так, перша частина плану передбачає "негайне" збільшення поставок снарядів в Україну, зокрема калібру 155 мм для артилерії.
Допомога має надаватися за рахунок Європейського фонду миру, призначеного для підтримки нашої держави, розмір якого вже тричі збільшували на 500 млн євро, а в грудні – на 2 млрд євро. Скоро верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель також хоче запропонувати виділити додатковий мільярд євро на боєприпаси для ЗСУ.