Єврокомісія готує триетапний план забезпечення України та ЄС боєприпасами – Spiegel

Членам ЄС, зокрема, планують запропонувати збільшити поставки в Україну та розширити власне виробництво боєприпасів, інформує ZN.ua.

Єврокомісія готує триетапний план забезпечення України та ЄС боєприпасами – Spiegel
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Європейська комісія підготувала триетапний план, який має забезпечити постачання боєприпасів українським військам для протистояння російському вторгненню й поповнити запаси держав-членів ЄС. Ініціативу планують представити послам Євросоюзу в четвер, 2 березня, пише Spiegel із посиланням на відповідний документ, який опинився в розпорядженні редакції.

Так, перша частина плану передбачає "негайне" збільшення поставок снарядів в Україну, зокрема калібру 155 мм для артилерії.

Допомога має надаватися за рахунок Європейського фонду миру, призначеного для підтримки нашої держави, розмір якого вже тричі збільшували на 500 млн євро, а в грудні – на 2 млрд євро. Скоро верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель також хоче запропонувати виділити додатковий мільярд євро на боєприпаси для ЗСУ.


Максим Царук, ZN.ua





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