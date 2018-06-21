Порошенко и фюрер РФ второй раз за две недели провели телефонный разговор
Разговор снова касался вопроса украинских политзаключенных
Президент Украины Петр Порошенко и президент РоSSии Владимир Путин в четверг провели телефонный разговор.
Об этом говорится на сайте президента Украины.
Разговор снова касался вопроса украинских политзаключенных в РоSSии и на оккупированных территориях.
"Глава украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в роSSийских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам", - говорится в сообщении.
Также Порошенко и Путин говорили о выполнении минских соглашений и активизации работы в нормандском формате с целью согласования концепции миротворческой миссии на Донбассе.
Напомним, что предыдущий телефонный разговор между Порошенко и Путиным состоялся 9 июня.
Через два дня после этого, 11 июня, в Берлине состоялись переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки", на которой одним из пунктов было обсуждение вопроса политических заключенных.
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