Порошенко и фюрер РФ второй раз за две недели провели телефонный разговор

Разговор снова касался вопроса украинских политзаключенных

Порошенко и Путин второй раз за две недели провели телефонный разговор
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко и президент РоSSии Владимир Путин в четверг провели телефонный разговор.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Разговор снова касался вопроса украинских политзаключенных в РоSSии и на оккупированных территориях.

"Глава украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в роSSийских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам", - говорится в сообщении.

Также Порошенко и Путин говорили о выполнении минских соглашений и активизации работы в нормандском формате с целью согласования концепции миротворческой миссии на Донбассе.

Напомним, что предыдущий телефонный разговор между Порошенко и Путиным состоялся 9 июня.

Через два дня после этого, 11 июня, в Берлине состоялись переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки", на которой одним из пунктов было обсуждение вопроса политических заключенных.


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