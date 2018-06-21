Запорожский чиновник сбежал от следствия в Крым
128 тысяч гривен залога забрали в доход государства.
Начальник запорожского регионального управления водных ресурсов, задержанный за взятку осенью 2017 года, сбежал в Крым после уплаты залога.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Начальник управления Александр Шель вместе с заместительницей попался на взятке 15 тыс. грн в октябре 2017 года. Указанную сумму они требовали от представителя лицензионной организации за положительное согласование расчета-обоснования потребности в воде и водоотведения одному из предприятий.
В ходе следствия по ч.3 ст.368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды) чиновнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн. После внесения залога, подозреваемого освободили из СИЗО. Однако далее он уклонился от явки к следователю и уехал во временно оккупированную АР Крым.
В связи с этим 14 июня Орджоникидзевский районный суд Запорожья взыскал залог в доход государства.
Чиновника планируют теперь судить заочно.
Обвинительные акты против двух других подозреваемых сотрудников регионального управления водных ресурсов, в том числе заместительницы начальника, направлены в суд.
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