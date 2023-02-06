Чиновник однієї з військових частин "зливав" таємні відомості Сил оборони України: що відомо

СБУ викрила посадовця однієї з військових частин, який “зливав” ворогу таємні відомості Сил оборони України.

За даними слідства , підозрюваний збирав на користь спецслужб рф таємні відомості Сил оборони України щодо планів ведення бойових дій, підготовки стратегічних та оперативно-тактичних рішень, детальних напрямків наступальної операції, результатів розвідки, пересувань військової техніки тощо.

Ця інформація допомагала росіянам протидіяти українським військовим на одній із ділянок фронту.

За місцем тимчасового проживання офіцера виявлено засоби зв’язку та комп’ютерну техніку, яку він використовував для спілкування із кремлівськими кураторами.

Правоохоронці викрили підозрюваного під час чергової спроби прозвітувати ворогу.