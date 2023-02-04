Після введення заборони з України намагалися виїхати близько десятка чиновників — Демченко

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що після 28 січня, коли було введено в дію заборону на виїзд з країни для низки чиновників, постанову намагалися порушити від п'яти до десяти осіб. Про це він розповів під час телемарафону.

Він зазначив, що ці посадовці на держкордоні не були пропущені через відсутність законної підстави для його перетину. Йдеться про підтвердження про службове відрядження. Також жоден з них не підпадав під низку виключень, коли все ж дозволено виїзд.

Демченко нагадав, що посадовці не можуть виїжджати за кордон, якщо є особами з інвалідністю, непридатними до військової служби тощо.

Також речник ДПСУ зазначив, що уряд повідомив усі міністерства, органи держвлади та інші інституції, аби ті надали прикордонникам перелік осіб, які підпадають під обмеження.

"Така інформація вже надходить", – сказав речник ДПСУ.