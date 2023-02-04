Після введення заборони з України намагалися виїхати близько десятка чиновників — Демченко

Прикордонних матимуть списки осіб з усіх міністерств, органів держвлади та інших інституцій, які підпадають під обмеження, окреслені постановою, інформує ZN.ua.

Після введення заборони з України намагалися виїхати близько десятка чиновників — Демченко
© Держприкордонслужба

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що після 28 січня, коли було введено в дію заборону на виїзд з країни для низки чиновників, постанову намагалися порушити від п'яти до десяти осіб. Про це він розповів під час телемарафону.

Він зазначив, що ці посадовці на держкордоні не були пропущені через відсутність законної підстави для його перетину. Йдеться про підтвердження про службове відрядження. Також жоден з них не підпадав під низку виключень, коли все ж дозволено виїзд.

Демченко нагадав, що посадовці не можуть виїжджати за кордон, якщо є особами з інвалідністю, непридатними до військової служби тощо.

Також речник ДПСУ зазначив, що уряд повідомив усі міністерства, органи держвлади та інші інституції, аби ті надали прикордонникам перелік осіб, які підпадають під обмеження.

"Така інформація вже надходить", – сказав речник ДПСУ.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Україна замовила 105 безпілотників Vector у НімеччиніУкраїна замовила 105 безпілотників Vector у Німеччині
На Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танкуНа Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танку
У Росії школярам на уроках ОБЖД викладатимуть військову підготовку – британська розвідкаУ Росії школярам на уроках ОБЖД викладатимуть військову підготовку – британська розвідка
"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
Шмигаль доручив передати в Одесу всі потужні генератори, які є у міністерства енергетикиШмигаль доручив передати в Одесу всі потужні генератори, які є у міністерства енергетики
Блок рекламы


Похожие новости
У ЗСУ не виключають, що росіяни можуть здійснити несподіваний удар на півдні УкраїниУ ЗСУ не виключають, що росіяни можуть здійснити несподіваний удар на півдні України
Країни Заходу розкритикували Іран після доповіді МАГАТЕ про таємну конверсію ядерного об'єктаКраїни Заходу розкритикували Іран після доповіді МАГАТЕ про таємну конверсію ядерного об'єкта
Зліт винищувачів у Білорусі також становить загрозу для України — ІгнатЗліт винищувачів у Білорусі також становить загрозу для України — Ігнат
Мобілізація в Україні: що відбувається з військовозобов'язаним після приходу до ТЦКМобілізація в Україні: що відбувається з військовозобов'язаним після приходу до ТЦК
В Міноборони Британії пояснили, навіщо Росія включила окуповані території України до свого військового округуВ Міноборони Британії пояснили, навіщо Росія включила окуповані території України до свого військового округу
Термін вступу України в ЄС визначатиметься успіхом у досягненні нею цілей – фон дер ЛяєнТермін вступу України в ЄС визначатиметься успіхом у досягненні нею цілей – фон дер Ляєн
У Литві зібрали понад 1 мільйон євро для України на радари ППОУ Литві зібрали понад 1 мільйон євро для України на радари ППО
"Покаятися у своїх гріхах": у парламенті Грузії прокоментували заклики України повернути Саакашвілі"Покаятися у своїх гріхах": у парламенті Грузії прокоментували заклики України повернути Саакашвілі
Вступ України в ЄС раніше, ніж через п'ять-шість років, є "скоріше нереальним" — очільник Європейського комітету БундестагуВступ України в ЄС раніше, ніж через п'ять-шість років, є "скоріше нереальним" — очільник Європейського комітету Бундестагу
Втрати Росії у війні проти України становлять 200 тисяч убитими й пораненими – NYTВтрати Росії у війні проти України становлять 200 тисяч убитими й пораненими – NYT
Последние новости
Подгружаем последние новости